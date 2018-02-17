Ани Лорак выложила в Сеть волнующее фото в экстравагантном наряде

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует на сцене в экстравагантном пушистом белом наряде.

Фото сделано во время выступления звезда в столице Беларуси Минске, там она презентовала шоу Diva, говорится на ее странице в Instagram.

На снимке артистка засветила стройную ножку, он за 12 часов собрал почти 60 тысяч лайков.

"Спасибо, Минск!", — подписала волнующее фото исполнительница.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак планирует провести два концерта в России — 25 февраля в Санкт-Петербурге и 3 марта в столице страны Москве, она будет развлекать пришедших своим шоу Diva.