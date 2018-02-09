"Бабулька": Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа, фото

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Алла Пугачева показала естественный вид alla_orfey/instagram

68-летняя Алла Пугачева решила продемонстрировать поклонникам свой естественный вид без макияжа и прически.

"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", подписала фото в Instagram звезда.

Подписчики певицы восхитились естественной красотой Примадонны.

"Алла, в свои 69 вы выглядите супер!", "Нам бы так выглядеть в 69!", "Дай Бог чтобы я так выглядела в эти годы!", отметили поклонники в комментариях.

Но были и те, кто не скрывал своего недовольства внешним видом Пугачевой: "Мама мия... без косметики конечно ужас", "Дааа, уже не молодая девочка…", "Бабулька".

Также подписчики уверены, что певица делала подтяжки лица: "Подтяжечки, но это норм. Хотя Шер 71, она выглядит вообще агонь", "О, если бы не подтяжки!".

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Фев 8, 2018 в 10:55 PST

Ранее чрезмерно худые ноги Аллы Пугачевой испугали поклонников.