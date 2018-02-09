"Бабулька": Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа, фото

Супруга Максима Галкина продемонстрировала натуральность.
"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", подписала фото в Instagram звезда.
Подписчики певицы восхитились естественной красотой Примадонны.
"Алла, в свои 69 вы выглядите супер!", "Нам бы так выглядеть в 69!", "Дай Бог чтобы я так выглядела в эти годы!", отметили поклонники в комментариях.
Но были и те, кто не скрывал своего недовольства внешним видом Пугачевой: "Мама мия... без косметики конечно ужас", "Дааа, уже не молодая девочка…", "Бабулька".
Также подписчики уверены, что певица делала подтяжки лица: "Подтяжечки, но это норм. Хотя Шер 71, она выглядит вообще агонь", "О, если бы не подтяжки!".
Ранее чрезмерно худые ноги Аллы Пугачевой испугали поклонников.