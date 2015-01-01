Блондинка Анастасия Приходько порадовала поклонников новыми фото

Исполнительница не раскрыла, где были сделаны снимки.
Снимки исполнительница выложила на своей странице в Instagram.
В то же время наша известная соотечественница не уточнила, где именно они были сделаны.
Приходько подписала фото словами со своей новой песни — "Тримай".
"Невероятное...", — прокомментировал одно из них пользователь volkova_lutsenko.
Ранее участница украинской группы Nikita — певица Даша Астафьева — показала чувственные зимние фотографии. Посмотреть снимки можно здесь.
Фото: instagram.com/prikhodko1