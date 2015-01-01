Блондинка Анастасия Приходько порадовала поклонников новыми фото

Исполнительница не раскрыла, где были сделаны снимки.

Анастасия Приходько instagram.com/prikhodko1

Украинская певица, порадовала поклонников новыми фотографиями.

Снимки исполнительница выложила на своей странице в Instagram.

В то же время наша известная соотечественница не уточнила, где именно они были сделаны.

Приходько подписала фото словами со своей новой песни — "Тримай".

"Невероятное...", — прокомментировал одно из них пользователь volkova_lutsenko.

Анастасия Приходько

Ранее участница украинской группы Nikita — певица Даша Астафьева — показала чувственные зимние фотографии. Посмотреть снимки можно здесь.

Фото: instagram.com/prikhodko1