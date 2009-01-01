Дети "Квартала 95": Саша Зеленская хочет стать модельером, а сын Юзика видит себя в роли мэра

Подрастающее поколение актеров "Квартала 95" рассказали о родителях и планах на будущее.

Миша Пикалов с папой Александром Пресс-служба

К Международному дню защиты детей представители подрастающего поколения студии "Квартал 95" поделились своими размышлениями о будущем.

Для многих это первое мини-интервью в жизни.

Саша Зеленская (12 лет): "Я занимаюсь рисованием и вокалом, а еще хожу на тайский бокс и теннис. В школе мои любимые предметы — украинский язык, информатика и английский с носителями из Канады. Я заканчиваю 6 класс, и ниже 9 баллов редко получаю, то есть я — хорошистка. В будущем я хочу развить свои способности в сфере рисования и стать, например, модельером. Родители меня поддерживают в этом, главное для них — чтобы я получала удовольствие от работы. Выступающей как папа на сцене я себя не вижу, а вот за кулисами находится, как мама, вполне.

Саша Зеленская Пресс-служба

С другими "квартальскими" детьми мы видимся не часто, но дружим между собой. Чаще всего я общаюсь с Мишей Пикаловым и Машей Кравец. Несмотря на то, что папа часто уезжает на гастроли, мы много времени проводим вместе. Я не комплексую, что я дочь Зеленского, и в школе все привыкли к моей фамилии. Но иногда все-таки надоедает, когда папу одергивают на улице, когда мы вместе гуляем, или когда ко мне подходят младшеклассники с просьбой сделать селфи".

Варя Кошевая Пресс-служба

Варя Кошевая (9 лет): "Я увлекаюсь танцами, вокалом и музыкой, хожу на всевозможные кружки. В будущем хочу стать актрисой и певицей, которая умеет все! Хочу уже сама зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Недавно я участвовала в конкурсе, где получила Гран-при. Я пела песню Джамалы "1944". Это моя любимая певица, я хочу быть на нее похожей. Родители меня во всем поддерживают, а папа, несмотря на свою занятость, всегда уделяет мне время. Вот на днях ходили вместе в кино. В школе и на улице меня иногда узнают, просят сфотографироваться. Я реагирую на это спокойно, мне это даже приятно".

Петя Казанин Пресс-служба

Петя Казанин (7 лет): "Я закончил первый класс. Какой у меня любимый предмет? Наверное, перемена. Еще я хожу в театральный кружок, мне это очень нравится. В будущем хочу выступать на сцене, как папа".

Андрей Корявченков Пресс-служба

Андрей Корявченков (10 лет): "Мои любимые предметы в школе – математика, физкультура, образовательное искусство и труд. Средние баллы – 10 и 11. Еще я хожу на плавание и футбол. Раньше я хотел стать полицейским, потом пожарником, а сейчас я хочу быть добрым мэром и снизить цены на продукты. Родители меня в этом поддерживают. То, что папу узнают на улице, мне нравится, а в моей школе даже есть его фанаты".

Миша Пикалов (11 лет): "Мой любимый предмет – математика, но стать я хочу либо футболистом, либо актером. Моя любимая команда – Динамо (Киев), а из иностранных – Реал (Мадрид). С папой мы часто играем в футбол и обсуждаем абсолютно разные темы. Он – мой лучший друг и во всем меня поддерживает".

Лиза Жидкова Пресс-служба

Лиза Жидкова (12лет): "Меня все спрашивают, кем я хочу быть в будущем, но я пока не решила. В школе мне нравятся математика, биология и труд. 6-й класс я закончила с отличием. Я хожу в кружок, где мы делаем различные химические и физические опыты, а еще я люблю снимать видео для блогов. Родители мне это не запрещают делать, тем более я зарегистрирована под псевдонимами, а не под моим настоящим именем".

Иван Яковлев Пресс-служба

Иван Яковлев (9 лет): "В этом году я закончил 4-й класс, без троек. Я очень люблю читать, мне нравятся изучать украинский и английский языки, а вот математику не люблю. Я хочу стать режиссером как мой папа. Я уже сам снимаю видео, веду собственный канал на YouTube, сам пишу сценарии и занимаюсь монтажом. Так что, это у нас семейное. Впервые снимать ролики я начал в шесть лет. Сейчас уже хожу на курсы видеоблоггинга, где меня учат, как правильно снимать, выставлять свет, определять ракурс, с которого лучше вести съемку. Родители меня поддерживают, а папа, скажем так, категорически не против того, чем я занимаюсь. Моя ближайшая мечта – принять участие в "Рассмеши комика. Дети", а еще я хочу снять в будущем короткометражный фильм и многосерийный сериал".

Напомним, Зеленский рассказал, как кормит сына.