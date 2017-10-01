Дважды в одну речку: Сильвестр Сталлоне снимет спин-офф фильма "Рокки"

Отметим, что последняя картина из франшизы "Рокки" вышла в 2015 году и называлась "Крид: Наследие Рокки".

Сильвестр Сталлоне Reuters

Популярный актер и режиссер Сильвестр Сталлоне рассказал, что планирует сам снять и спродюсировать спин-офф фильма "Рокки".

Об этом пишет Deadline.

Производство спин-оффа планируется в 2018 году. Сталлоне также заявил, что с нетерпением ждет начала продюсерской и режиссерской работы. Он назвал продолжение "еще одним раундом" в судьбе Рокки.

Отметим, что последняя картина из франшизы "Рокки" вышла в 2015 году и называлась "Крид: Наследие Рокки". Роль в этом фильме принесла Сталлоне премию "Золотой глобус". Вместе с ним в картине снимался Майкл Б. Джордан. Режиссером "Крида" стал Райан Куглер.

Напомним, дочери Сильвестра Сталлоне снялись в рекламной кампании Dolce & Gabbana.