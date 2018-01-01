Джамала показала сногсшибательную фигуру после рождения ребенка: фото

Певица продемонстрировала первые весенние фото.

Джамала отлично выглядит после рождения сына Instagram Джамала

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала впервые после рождения сына показала свои фотографии в полный рост, удивив поклонников прекрасными формами после беременности.

"Весна пришла", - подписала исполнительница первый снимок в Instagram.

Джамала написала, что находится в Киеве на ВДНХ и пришла вместе с семьей на съемки прямых эфиров вокального шоу "Голос страны". Она попросила поклонников поддержать ее команду в популярном проекте телеканала "1+1".

Instagram Джамала

На втором снимке певица позирует в голубом платье и бежевых ботинках вместе с супругом и новорожденным сыном на весеннем живописном фоне.

"Прогулка всей семьей после репетиции "Голоса страны". Моя семья всегда меня поддерживает!", - подписала фото певица.

Instagram Джамала

Напомним, своему мужу Бекиру Сулейманову 27 марта Джамала подарила сына. Артистка до последнего скрывала пол и имя ребенка.