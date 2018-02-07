"Хочешь прикол? Ты приемная!": Маликов ошарашил дочь признанием

Российский певец объявил своей дочери Стефании, что она приемная.

Дмитрий Маликов разыграл свою дочь steshamalikova/instagram

Известный российский певец и музыкант Дмитрий Маликов неудачно разыграл свою дочь Стефанию. Он сказал ей, что она приемная, и заснял этот разговор на видео.

"Стеша, хочешь прикол? Ты приемная!", говорит артист в видео, которое выложил на своей странице в Instagram.

"Пап, в смысле, пап, ты че?" - ответила удивленно девушка и немедленно убежала выяснять правду к маме. Дмитрий тем временем признался, что пошутил.

"По-моему, пранкер из меня тоже никудышний #неудачныйрозыгрыш", подписал певец видео.

Дочь Стефания немедленно убежала выяснять правду к маме, а Дмитрий тем временем признался, что пошутил.

Но не все поклонники оценили юмор певца.

"По-вашему её ор на весь дом - мама!!! Я что приёмная?! Это чувство юмора?!", "Видимо радость от "рождения" сына мозг окончательно свихнула.", "Надеюсь Стеша так когда-нибудь пошутит что папаня за сердечко схватиться. Пенсия на горизонте и все туда же, пранк, да не пранк а ....уянк".

Другие уверены, что Стеша очень похожа на отца, и ей не стоит переживать:

"Да ладно, одно лицо же", "Просто у Стеши вашей проблемы с чувством юмора...", "Да можно Дмитрию так шутить, они же одно лицо как похожи со Стешей".

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Фев 7, 2018 в 5:05 PST

Ранее жена Димы Маликова поделилась первым фото сына.