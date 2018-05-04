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Ирина Билык показала подросшего сына на милом семейном видео

Сегодня, 16:40

Малыш катался на качели и широко улыбался.

Билык
Билык показала сына Табриза Фото: beztabu.net
Популярная украинская певица Ирина Билык. Которая редко делится с фанатами снимками с супругом и сыном, в этот раз решила побаловать фанатов.

На своей странице в Instagram она выложила видео, как ее двухлетний сын Табриз катается на качели.

"У нас радости полные штаны", - подписала фото Билык, добавив хештеги "счастливая мама" и "счастливый ребенок".

Подписчики артистки умилились трогательному видео, и в комментариях засыпали Билык комплиментами.

"Какой чудненький мальчишка!", "Похож на вашего мужа, здоровья всей вашей семье!", "Какой большой уже. Здоровья и счастья вашей семье!", "Какой классный малыш, копия Аслан", "Какие реснички! Красавчик", - юзеры.

Напомним, что Ирина и Аслан Ахмадов в браке с 2015 года. Вместе они воспитывают общего сына Табриза, которого им родила суррогатная мать.

Ранее Ирина Билык похвасталась редким фото с мужем.

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Теги:  
Ирина Билык, сын, Табриз, видео
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