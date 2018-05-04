Ирина Билык показала подросшего сына на милом семейном видео

Малыш катался на качели и широко улыбался.
На своей странице в Instagram она выложила видео, как ее двухлетний сын Табриз катается на качели.
"У нас радости полные штаны", - подписала фото Билык, добавив хештеги "счастливая мама" и "счастливый ребенок".
Подписчики артистки умилились трогательному видео, и в комментариях засыпали Билык комплиментами.
"Какой чудненький мальчишка!", "Похож на вашего мужа, здоровья всей вашей семье!", "Какой большой уже. Здоровья и счастья вашей семье!", "Какой классный малыш, копия Аслан", "Какие реснички! Красавчик", - юзеры.
Напомним, что Ирина и Аслан Ахмадов в браке с 2015 года. Вместе они воспитывают общего сына Табриза, которого им родила суррогатная мать.
Ранее Ирина Билык похвасталась редким фото с мужем.
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