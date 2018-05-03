Ирина Билык похвасталась редким фото с мужем

Популярная украинская певица Ирина Билык редко делится с фанатами снимками с супругом - режиссером, актером и фотографом Асланом Ахмадовым.

Нежным фото, на котором певица обнимает мужа, который сидит на стуле, она поделилась на своей странице в Instagram.

"Мой... Он... Мой...", - кратко подписала фото Билык.

Фанаты меньше чем за сутки оценили снимок более чем в 10 тысяч лайков, и оставили сотни комплиментов под фото.

"Ирина, счастья Вам! Очень Вас люблю! И очень счастлива за Вас!", "Ирочка, счастья вам и любви! Вы - прекрасная пара!", "Вау какая красивая пара", "Очень милые", - восхищались парой поклонники.

Напомним, что Ирина и Аслан в браке с 2015 года. Вместе они воспитывают общего сына Табриза, которого им родила суррогатная мать. Сейчас мальчику уже два года.

Ранее Ирина Билык снялась с мужем и сыном в первой семейной фотосессии.