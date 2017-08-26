Известного российского актера не пустили в самолет в состоянии сильного алкогольного опьянения

Известно, что артист намеревался вылететь в Москву.
Об этом пишет "Лайф".
Актера театра и кино сняли с рейса из-за сильного алкогольного опьянения. Известно, что артист намеревался вылететь в Москву.
По предварительной информации, Балуев успешно прошел регистрацию и проследовал в зал ожидания вылета. Вскоре к нему подошли стражи порядка и после непродолжительной беседы вывели из помещения.
Александр Балуев — советский и российский актер. В его послужном списке более 90 киноролей и больше 30 ролей на театральной сцене. Известен зрителям по таким фильмам, как "Затворник", "Антикиллер", "В августе 44-го", "Идеальная пара", "Благословите женщину", "Кандагар", "Турецкий гамбит" и многим другим.
Напомним, сына актера Николаса Кейджа арестовали за вождение в пьяном виде.