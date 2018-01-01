Кэмерон Диас объяснила, почему завершила кинокарьеру

Последней лентой с участием актрисы стала "Энни", вышедшая в 2014 году.

Кэмерон Диас не планирует возвращаться на большой экран. Reuters

45-летняя киноактриса Кэмерон Диас, которая три года назад, решила уйти из кино.

Как рассказала близкая подруга звезды Сэльма Блэр, Диас не планирует возвращаться на большой экран, так как хочет полностью посвятить себя семье и супругу Бенджи Мэддену, пишет Сплетник.

"Мы недавно обедали вместе с Кэмерон и вспоминали фильм "Милашка" (The Sweetest Thing), в котором обе снялись. И я сказала ей, что не прочь сняться в продолжении картины. Однако Кэмерон ответила, что она закончила с кинокарьерой. Ей больше не нужно все это, у нее прекрасная жизнь, и я не знаю, что бы могло заставить ее вернуться обратно в кино", — рассказала Блэр.

Диас прославилась благодаря таким фильмам, как "Маска", "Ангелы Чарли" и "Банды Нью-Йорка". Последним фильмом, в которой снялась Диас, стал фильм "Энни". Картина вышла в 2014 году и была довольно успешной. После этого актриса отклонила немало хороших предложений. "Ей это просто неинтересно, — объяснил инсайдер и добавил: — Она счастлива, у нее все отлично в личной жизни, и она хочет по максимуму использовать свое свободное время".

Напомним, медовый месяц молодожены провели на горнолыжном курорте Джескон Хоул, штат Вайоминг.

Как сообщалось, 12 марта в Москве умер Олег Табаков. Актеру было 82 года.