Кэмерон Диас объяснила, почему завершила кинокарьеру

Последней лентой с участием актрисы стала "Энни", вышедшая в 2014 году.
Как рассказала близкая подруга звезды Сэльма Блэр, Диас не планирует возвращаться на большой экран, так как хочет полностью посвятить себя семье и супругу Бенджи Мэддену, пишет Сплетник.
"Мы недавно обедали вместе с Кэмерон и вспоминали фильм "Милашка" (The Sweetest Thing), в котором обе снялись. И я сказала ей, что не прочь сняться в продолжении картины. Однако Кэмерон ответила, что она закончила с кинокарьерой. Ей больше не нужно все это, у нее прекрасная жизнь, и я не знаю, что бы могло заставить ее вернуться обратно в кино", — рассказала Блэр.
Диас прославилась благодаря таким фильмам, как "Маска", "Ангелы Чарли" и "Банды Нью-Йорка". Последним фильмом, в которой снялась Диас, стал фильм "Энни". Картина вышла в 2014 году и была довольно успешной. После этого актриса отклонила немало хороших предложений. "Ей это просто неинтересно, — объяснил инсайдер и добавил: — Она счастлива, у нее все отлично в личной жизни, и она хочет по максимуму использовать свое свободное время".
Напомним, медовый месяц молодожены провели на горнолыжном курорте Джескон Хоул, штат Вайоминг.
Как сообщалось, 12 марта в Москве умер Олег Табаков. Актеру было 82 года.