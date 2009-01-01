Кейт Миддлтон впервые появилась на людях после новости о беременности

Перед собравшимися жена принца Уильяма появилась в нежно-голубом кружевном платье.

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после новости о беременности.

4 сентября Кенсингтонский дворец сообщил о третьей беременности герцогини, и с тех пор ее никто не видел.

Поговаривают, что Кейт столкнулась с синдромом гиперемезис гравидарум — экстренной формой токсикоза на первых месяцах беременности, и поэтому больше месяца не выходила из дома.

Reuters

Вчера, 10 октября, герцогиня Кембриджская впервые появилась на людях. Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри устроили прием в Букингемском дворце по случаю дня психического здоровья в Великобритании.

Reuters

Перед собравшимися жена принца Уильяма появилась в нежно-голубом кружевном платье. Наряд герцогиня Кембриджская дополнила черными туфлями на каблуках и маленьким черным клатчем.

Reuters

По данным западной прессы, герцогиня Миддлтон находится на втором семестре беременности. Пол малыша монаршая семья пока не сообщила.

Reuters

Напомним, по слухам, 33-летняя родная сестра герцогини Кейт Пиппа Миддлтон ожидает появления на свет малыша.