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Кейт Миддлтон впервые появилась на людях после новости о беременности

Сегодня, 11:36

Перед собравшимися жена принца Уильяма появилась в нежно-голубом кружевном платье.

Кейт Миддлтон
Reuters
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после новости о беременности.

4 сентября Кенсингтонский дворец сообщил о третьей беременности герцогини, и с тех пор ее никто не видел.

Поговаривают, что Кейт столкнулась с синдромом гиперемезис гравидарум — экстренной формой токсикоза на первых месяцах беременности, и поэтому больше месяца не выходила из дома.

Кейт Миддлтон
Reuters

Вчера, 10 октября, герцогиня Кембриджская впервые появилась на людях. Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри устроили прием в Букингемском дворце по случаю дня психического здоровья в Великобритании.

Кейт Миддлтон
Reuters

Перед собравшимися жена принца Уильяма появилась в нежно-голубом кружевном платье. Наряд герцогиня Кембриджская дополнила черными туфлями на каблуках и маленьким черным клатчем.

Кейт Миддлтон
Reuters

 

По данным западной прессы, герцогиня Миддлтон находится на втором семестре беременности. Пол малыша монаршая семья пока не сообщила.

Кейт Миддлтон
Reuters

Напомним, по слухам, 33-летняя родная сестра герцогини Кейт Пиппа Миддлтон ожидает появления на свет малыша.

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Кейт Миддлтон, беременность, принц Уильям
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