Кейт Миддлтон впервые появилась на людях после новости о беременности

Перед собравшимися жена принца Уильяма появилась в нежно-голубом кружевном платье.
4 сентября Кенсингтонский дворец сообщил о третьей беременности герцогини, и с тех пор ее никто не видел.
Поговаривают, что Кейт столкнулась с синдромом гиперемезис гравидарум — экстренной формой токсикоза на первых месяцах беременности, и поэтому больше месяца не выходила из дома.
Вчера, 10 октября, герцогиня Кембриджская впервые появилась на людях. Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри устроили прием в Букингемском дворце по случаю дня психического здоровья в Великобритании.
Перед собравшимися жена принца Уильяма появилась в нежно-голубом кружевном платье. Наряд герцогиня Кембриджская дополнила черными туфлями на каблуках и маленьким черным клатчем.
По данным западной прессы, герцогиня Миддлтон находится на втором семестре беременности. Пол малыша монаршая семья пока не сообщила.
Напомним, по слухам, 33-летняя родная сестра герцогини Кейт Пиппа Миддлтон ожидает появления на свет малыша.