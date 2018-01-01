"Красивая змейка!". Катя Осадчая поделилась игривым фото

Телеведущая покрасовалась в белом платье с открытыми плечами.

Катя Осадчая позировала в белом платье с открытыми плечами instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в белом платье с открытыми плечами.

Снимок был сделан в Киеве, говорится на ее странице в Instagram.

На фото ведущая игриво улыбается, держа себя за руки, на ее шее видно массивное украшение в виде змеи.

Ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали снимок. "Какая красивая змейка!..", — написала _will.keep.us.alive.

"Боже, какая вы красивая!!!", — отметила anya_romanyshyna. "Красавица", — считает art.decor_company.

Катя Осадчая позировала в белом платье с открытыми плечами instagram.com/kosadcha

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая появилась на шоу "Вечер премьер" в облегающем платье в сетку со стразами от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой и поразила фанатов стройной фигурой. Посмотреть снимок можно здесь.

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