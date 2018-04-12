Катя Осадчая похвасталась снимком с победителем "Евровидения"

Украинская телеведущая Катя Осадчая выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена с норвежским певцом, скрипачом белорусского происхождения, победителем песенного конкурса "Евровидение-2009" Александром Рыбаком.

Снимок был сделан в столице Норвегии — Осло, он собрал десятки тысяч лайков, говорится на странице ведущей в Instagram.

"Скоро в "Светской жизни"…", — подписала фото Осадчая.

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая появилась на шоу "Вечер премьер" в облегающем платье в сетку со стразами от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой и поразила фанатов стройной фигурой. Посмотреть снимок можно здесь.