Белорус Александр Рыбак снова представит Норвегию на Евровидении, видео

Норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса песни Евровидение-2009 в Москве Александр Рыбак снова представит Норвегию на международном песенном конкурсе.

В пресс-центре Eurivision Song Contest 10 марта сообщили, что в 2018 году в Лиссабоне певец выйдет на сцену с авторской песней "That's How You Write Song" (перевод "Вот как ты пишешь песню").

Новая композиция Рыбака - это удивительная и веселая поп-песня в стиле диско и фанк 70-х. Интересный текст песни, написанный самим исполнителем, связан с верой в себя и в свои собственные идеи. На сцене певец представляет номер, в котором будто играет на виртуальных музыкальных инструментах.

"Я знаю, что для одного и того же артиста не много шансов выиграть Евровидение дважды, но, конечно, для меня было бы честью снова представлять Норвегию", - сказал исполнитель.

Напомним, Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018 представит исполнитель MELOVIN. После победы в Национальном отборе исполнитель решил перейти украинский язык, чтобы в Лиссабоне разговаривать "очень красиво".