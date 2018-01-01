"Красотули". В Сети похвалили фото Славы и Вики из "НеАнгелов"

Снимок Каминская опубликовала в соцсети, он собрал тысячи лайков.

Слава Каминская показала фото с Викторией Смеюхой instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует со своей коллегой по коллективу — исполнительницей Викторией Смеюхой.

Артистки позировали в синих платьях, снимок Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото за два часа собрало более 7 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные комментарии.

"Красотули)", — написал ruslankostov. "Шикарные костюмы", — считает taquhi7. "Шикарная фигура", — отметила livisamoon.

"Соскучилась по работе:) не могу долго отдыхать)…", — подписала снимок певица.

Слава Каминская показала фото с Викторией Смеюхой instagram.com/slava_kaminska

Ранее сообщалось, что Слава Каминская поделилась фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — певица, которая была рыжей, покрасила волосы в более светлый цвет. Посмотреть снимок можно здесь.