Больше не рыжая: Слава из "НеАнгелов" поразила сменой имиджа

Певица решила покрасить волосы.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась фотографией, на которой она запечатлена в обновленном образе.
Артистка покрасила волосы и стала блондинкой.
"Я стала похожа на свою маму", - подписала фото Каминская.
Подписчики певицы одобрили новый имидж Славы, и засыпали в комментариях артистку комплиментами.
"К лицу", "Очень красивая", "Очень идет", "Весной девочки должны обновляться, вам очень красиво с новой прической", "Вааау, шикарно, блонда", - восхищались поклонники.
Ранее Слава из "НеАнгелов" поделилась забавным фото с детьми.