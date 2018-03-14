Больше не рыжая: Слава из "НеАнгелов" поразила сменой имиджа

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась фотографией, на которой она запечатлена в обновленном образе.

Артистка покрасила волосы и стала блондинкой.

"Я стала похожа на свою маму", - подписала фото Каминская.

Подписчики певицы одобрили новый имидж Славы, и засыпали в комментариях артистку комплиментами.

"К лицу", "Очень красивая", "Очень идет", "Весной девочки должны обновляться, вам очень красиво с новой прической", "Вааау, шикарно, блонда", - восхищались поклонники.

Ранее Слава из "НеАнгелов" поделилась забавным фото с детьми.