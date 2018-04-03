Слава из "НеАнгелов" похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике на фоне пальм.

Артистка с детьми Лаурой и Леонардо улетела отдыхать в Египет. Снимками с отдыха она поделилась на своей странице в Instagram.

Слава отметила, что на отдыхе, где "все включено", очень много соблазнов, и чтобы не набрать лишних килограммов, ей приходится держать себя в руках.

Но не смотря на то, что на отдыхе обилие еды, ее дети капризничают, и хотят скушать что-то вредное, сетует Каминская.

"Дома Лауру от еды за уши не оттянешь , тут все заходит с трудом . Выглядит это примерно так:) Я набираю всего , как классический турист , на весь стол. Так сказать, для разнообразия. Может хоть что-то "царям" будет угодно. А в ответ не хочу, не буду. Иногда и в сопровождении слез", - пожаловалась певица.

Поклонники посоветовали ей просто расслабиться и получать удовольствие от отдыха.

"Не переживайте все будет хорошо, отдыхайте, купайтесь и получайте море удовольствия", ""Это отдых для детей, но не для мамы)", "Типичный детский "египетский синдром"))", Не портите себе нервы на отдыхе, пускай детки проголодаются хорошенько", - советовали фанаты.

Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимком в стильном платье.