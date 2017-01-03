Лобода на Новогодние и Рождественские праздники пела для российского бомонда

Она далеко не единственная "украинская звезда", не гнушающаяся зарабатывать в стране-оккупант.

Светлана Лобода (вторая слева) Instagram Аниты Цой

Деньги не пахнут, — решила заслуженная артистка Украины, попсовая певица Светлана Лобода, которая планировала провести свой отпуск с семьей в Доминикане, но прервала его и оправилась в Россию выступать на концерте Лепса "Рождество на Роза Хутор".

Об этом у себя на странице в Инстаграм написала ее российская "подружка" Анита Цой и разместила несколько фотографий, сообщают "Комментарии".

Примечательно, что на этот раз сама Лобода не стала информировать своих поклонников о таком неожиданном изменении концертного графика. Наверное, дабы не "дразнить" на третьем году украинско-российской войны украинскую публику, а просто по-тихому заработать деревянных.

Примечательно, что перед Новым годом Лобода выступила на концертах телеканалов "Музыка первого" и "ТВЦ", а в Новогоднюю ночь дала три концерта для российских бизнесменов в Майами, среди которых — один из богатейших бизнесменов страны, владелец Crocus Group Араз Агаларов. Селфи со Светланой и женой Агаларова опубликовал наследник олигарха — Эмин Агаларов.

Светлана Лобода (слева) и Эмин Агаларов с супругой Instagram Emin

Видео опубликовано LOBODA❤️ (@lobodaofficial)Янв 3 2017 в 11:09 PST

Немногим ранее она засветилась на шикарной вечеринке владельца "Бинбанка" Микаила Шишханова, который приходится племянником еще одному из богатейших бизнесменов России — Михаилу Гуцериеву. Кроме этого на 31 марта у певицы запланирован концерт в Москве.

И она далеко не единственная "украинская звезда", не гнушающаяся зарабатывать в стране-оккупанте.

Фото: Instagram Анита Цой, Instagram Emin