Лобода на Новогодние и Рождественские праздники пела для российского бомонда

Она далеко не единственная "украинская звезда", не гнушающаяся зарабатывать в стране-оккупант.
Об этом у себя на странице в Инстаграм написала ее российская "подружка" Анита Цой и разместила несколько фотографий, сообщают "Комментарии".
Примечательно, что на этот раз сама Лобода не стала информировать своих поклонников о таком неожиданном изменении концертного графика. Наверное, дабы не "дразнить" на третьем году украинско-российской войны украинскую публику, а просто по-тихому заработать деревянных.
Примечательно, что перед Новым годом Лобода выступила на концертах телеканалов "Музыка первого" и "ТВЦ", а в Новогоднюю ночь дала три концерта для российских бизнесменов в Майами, среди которых — один из богатейших бизнесменов страны, владелец Crocus Group Араз Агаларов. Селфи со Светланой и женой Агаларова опубликовал наследник олигарха — Эмин Агаларов.
Немногим ранее она засветилась на шикарной вечеринке владельца "Бинбанка" Микаила Шишханова, который приходится племянником еще одному из богатейших бизнесменов России — Михаилу Гуцериеву. Кроме этого на 31 марта у певицы запланирован концерт в Москве.
И она далеко не единственная "украинская звезда", не гнушающаяся зарабатывать в стране-оккупанте.
Фото: Instagram Анита Цой, Instagram Emin