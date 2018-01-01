"Малыши-карандаши". Слава из "НеАнгелов" поделилась забавным фото с детьми

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Слава Каминская поделилась фото с детьми instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть забавную фотографию с детьми.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

"Доброе утро! Хорошей недели", — подписала фото певица.

Ряд интернет-пользователей оставили под снимком позитивные отзывы. "Малыши-карандаши", — написала lena_ilchenko. "Это так мило!)", — отметила mariapolukh. "Очень классное фото!!!", — считает dzuhovskaya.

Слава Каминская поделилась фото с детьми instagram.com/slava_kaminska

Напомним, Слава Каминская с июля 2014 года замужем за пластическим хирургом Эдгаром, пара воспитывает двоих детей — сына Леонарда (родился 12 декабря 2014-го) и дочь Лауру (появилась на свет 6 декабря 2015 года).