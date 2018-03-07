Слава из "НеАнгелов" показала фото "до" и раскрыла правду о своих пластических операциях

Украинская певица, солистка группы "Неангелы" Слава Каминская откровенно призналась подписчикам о своих изменениях во внешности. Хотя до этого артистка никогда особо не скрывала тот факт, что корректировала свой внешний вид.

Так, Слава на своей странице в Instagram отметила, что действительно изменилась со времен своей юности, но такие перемены не всегда были результатом операций.

Артистка выложила серию фотографий, на которых она запечатлена в юности и в ранний период существования группы "НеАнгелы".

"Мне недавно прислали ссылку на статью и в ней куча фотографий, взятых из моего аккаунта меня, так сказать, прежней, до "пластических операций". И я подумала, что наконец настал тот час рассказать всю правду. Могу сказать, что пересмотрев старые фотографии, я сама была приятно удивлена. Изменения на лицо. Но помимо минимально инъекционных, есть изменения и возрастные! Подкожный жирок, к сожалению с возрастом уходит и эффект детских пухлых щёчек, вместе с ним. Понятно, что форма моего носа не изменилась сама по себе, хотя нос растёт всю жизнь", - написала артистка.

Каминская добавила, что никогда не скрывала того, что прибегала к услугам пластического хирурга и мало того, одна из немногих, кто откровенно об этом говорил во многих интервью. Слава отметила, что не обязательно что-нибудь "резать", чтобы изменить в себе недостатки, ведь есть такие препараты как ботулотоксин и гиалуроновая кислота. Более того, фотошоп и правильный ракурс еще никто не отменял.

"По мнению "трудящихся" я сплю на операционном столе, но хочу вас огорчить - это не так. Не обязательно что-то "резать", чтобы изменить овал лица, поднять брови, изменить взгляд и сделать его более открытым - достаточно ботулотоксина. Убрать носогубные складки, сделать более выраженные скулы и губы - гиалуронка в помощь. Не забывайте про множество фильтров, фотошоп и ракурс фото. Но если обратить внимание на мои юношеские фотографии, то увеличивать губы можно и с помощью карандаша за контуром. Уверена, что если вы просмотрите свои фото, начиная с 16 и заканчивая сегодняшним днём, вы однозначно увидите изменения", - уверяла певица.

Ранее Слава из "НеАнгелов" соблазнительно позировала в бикини на отдыхе в Египте.