"Теперь понятно, кто из Вас любит сверху": Слава из "НеАнгелов" показала фото с мужем

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала трогательные фото с мужем Эдгаром Каминским.

Меньше чем за сутки снимки собрали более 33 тысяч лайков и сотни комментариев.

Подписчики звезды не остались равнодушны к такой нежной фотосессии, и назвали Славу и Эдгара идеальной парой.

"Потрясающие фото! Пропитаны любовью", "Сексуальные и счастливые", "Крутые фото! Теперь понятно, кто из Вас любит сверху", - отметили фанаты.

Ранее в Сети появилось пикантное фото Славы из "НеАнгелов" с мужем.