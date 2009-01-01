Майкл Дуглас вскоре станет дедушкой

Пол будущего ребенка и дата его появления на свет пока неизвестны.
Об этом пишет jetsetter.ua.
Возлюбленная старшего сына голливудской знаменитости Кэмерона Дугласа, Вивиан Тайбс, беременна.
38-летний Кэмерон познакомился с Вивиан около года назад, сразу после выхода из тюрьмы, в которой провел пять лет по обвинению в торговле наркотиками.
Пол будущего ребенка и дата его появления на свет пока неизвестны.
Всего у Майкла Дугласа трое детей: 38-летний Кэмерон, рожденный в браке с Диандрой Лукер, а также сын Дилан и дочь Кэрис, которых знаменитости родила Кэтрин Зета-Джонс.
Напомним, у Дмитрия Яроша родилась внучка.