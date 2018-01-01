"Ноги толстые". Анна Семенович похвасталась снимками с отдыха

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1 / 3 Анна Семенович показала фото с отдыха в Греции (instagram.com/ann_semenovich)

Экс-солистка известной российской группы позировала на греческом острове.

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографии с отдыха, на одной из них запечатлены ноги артистки.

Фотографии были сделаны на греческом острове Крит, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"Протянула ножки у моря... В этой жизни надо научиться доверять себе и слушать свой внутренний голос через ощущения…", — подписала снимок ведущая.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ноги толстые", — полагает aidos3965. "Сексуальные ножки", — отметил nurtilek6030. "Крутая нога", — написал bor2043. "Ноги? Точнее — безобразие))", — считает professional_programmer177.

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, она считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.

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