"Очень тревожно". Чрезмерно худые ноги Пугачевой испугали поклонников, фото

Фанаты раскритиковали брюки Примадонны, которые исказили ее фигуру.

Пугачева пришла на премьеру фильма "Лед". Фото:Instagram/alla_pugacheva_forum

В Москве в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Лед". Первыми зрителями картины стали российские знаменитости, среди которых была и Алла Пугачева

Популярная певица пришла на мероприятие в черных брюках и такого же цвета блузе. Фотографии она опубликовала в Instagram.

Подписчики сошлись во мнении: 68-летняя Примадонна выглядит очень молодо и стильно, однако многие написали в комментариях, что узкие брюки подчеркивают слишком худые ноги звезды.

"Господи, она как анарексик. Что с ней? Так же нехорошо худеть!!!! В ее возрасте, тем паче", - написала viktoria1164.

"Алла очень красива, но не здесь. Снимок отвратительный, всё, что нужно было "завуалировать", выпятили, голова огромная, туловище также, а ножки - спички коротенькие. И не надо, конечно, "дудочки" брючки. Позор фотографу и стилисту", - отметила antonida_demidova.

"Фасончик брюк другой нужен! У нее стилисты есть вообще?", - возмутилась kiparis3005.

Впрочем, некоторые подписчики стремление Пугачевой к чрезмерной стройности в комментариях активно поддержали.

"Похорошела, помолодела, кардинально. Так держать!", - написала nadiden8791.

"Алла Борисовна - вы супер - так держаться! То, что вдохновляет вас - то и надевать надо. Такая фигура, надо наслаждаться и показывать всем, это называется новая жизнь!", - оставила комментарий kirstivikki.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как Пугачева на дне рождения у близких друзей семьи под собственную песню "Кафе танцующих огней" исполнила грациозный и соблазнительный танец.