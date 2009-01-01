Одесский юморист объяснил, почему отказался от переезда в Москву

Делиев также рассказал, какие его любимые места в городе.

Георгий Делиев

признался, что раньше его очень активно звали переехать жить и работать в Москву.

Об этом известный актер, комик и режиссер рассказала на чате в "Главреде".

Делиев признался, что с Одессой его много всего связывает, поэтому желания переехать не возникало.

"Раньше звали, раньше было у меня очень много возможностей переехать в Москву. Я там даже работал какое-то время, например, когда снимал "Маски-шоу". Там был и постпродакшн, и очень много общения. Но мы находимся в Одессе, где у нас свой театр, где мы уже пустили корни. Поэтому и желания переехать как-то не возникало", — рассказал актер.

Делиев также рассказал, какие его любимые места в городе и где он любит гулять.

"Вообще, я люблю море. Особенно зимой, когда нет людей на море, я часто по вечерам, чтобы насладиться невидимой энергией, напитаться ею, выхожу к морю. А что касается городских районов, то все городские пейзажи, находящиеся в центре города, очень близки моему сердцу: Потемкинская лестница (которую, я надеюсь, скоро восстановят), Приморский бульвар, Екатерининская площадь, Театральная площадь с Оперным театром, весь исторический центр с Дерибасовской… Люблю кафе, которые находятся в центре, в том числе на Дерибасовской. Я довольно охотно посещаю эти места, порой мне просто приятно посидеть с хорошими людьми в ресторане или кафе — не просто набить живот, а насладиться общение, понаблюдать, что происходит вокруг, потому что центр Одессы несет свою особую энергию и атмосферу, которых нет нигде больше. Можно найти какое-то сходство с Парижем, Санкт-Петербургом — я нахожу много общего с этими городами, но Одесса всегда остается особенным городом, потому я и люблю гулять по ней", — признался комик.

Напомним, известный комик рассказал, что нужно для возобновления съемок "Маски-шоу".