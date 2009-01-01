Ольга Сумская рассказала о домогательствах украинского режиссера

По словам Сумской, когда она отказала этом режиссеру, он снял ее с утвержденной роли

Ольга Сумская Пресс-служба

Украинская актриса Ольга Сумская сталкивалась с притязаниями от режиссера.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.

Имени человека, пытавшегося совратить ее, актриса называть не стала.

"Были такие истории, когда я была практически утверждена на одну из замечательных ролей. Мне было тогда 25–26 лет. И начались домогательства от режиссера: и так, и сяк. Он пригласил меня в ресторан, были разговоры, он рассказывал мне о роли. Потом начались тактильные контакты. Подкат, как говорят у нас, женщин", — призналась актриса.

Сумская заявила, что отказалась тогда от дальнейшего общения с режиссером.

"В первую очередь, мне кажется, надо уважать и ценить себя. Если вы профессионал, вы, в первую очередь, должны видеть во мне актрису, а не то, что вы там себе надумали", — объяснила она.

По словам Сумской, когда она отказала этом режиссеру, он снял ее с утвержденной роли и позже делал все, чтобы она не попадала в другие проекты.

О произошедшем актриса никому не жаловалась, а когда пересекалась с человеком, домогавшемся ее, он не здоровался, а Сумская "делала вид, что все в порядке".

Напомним, в начале октября газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах голливудского режиссера Харви Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет. Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна. По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера в домогательствах, достигло 40.