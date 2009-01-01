Оля Цибульская может присоединиться к ведущим "Евровидения"

Телеведущая показала совместное фото с Остапчуком, Скичко и Мирошниченко.

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Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская присоединится к мужской команде ведущих песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом она написала у себя на странице в Instagram.

В новом посте телеведущая показала совместное фото с Владимиром Остапчуком, Александром Скичко и Тимуром Мирошниченко, которые были названы ведущими "Евровидения-2017".

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"Присоединилась к команде ведущих "Евровидения-2017"! Как это произошло, зачем и почему — смотрите завтра в новостях на "М1", — написала под фото Цибульская.

Подписчики ведущей пришли к мнению, что добавить женщину в мужскую команду ведущих было правильным решением.

Напомним, стало известно, под каким номером Украина выступит на "Евровидение-2017".