"Он все равно сдохнет": украинский музыкант рассказал, что спел бы Путину в лицо

Виктор Бронюк скептически оценил традицию винить президента РФ во всех бедах Украины.

Виктор Бронюк Главред

Лидер группы "ТИК", певец и общественный деятель Виктор Бронюк заявил, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спел бы знаменитую песню харьковских футбольных ультрас (имеется в виду песня "Путин — х**ло" , — ред.).

"Он все равно сдохнет, рано или поздно", — подчеркнул музыкант во время чата в "Главреде".

При этом Бронюк скептически оценил традицию винить президента РФ во всех бедах Украины.

"Ну, ладно, не будет его — кого будем после этого винить во всем? Может, вместо того, чтобы искать виновного, нужно просто начать что-то делать здесь, у себя? То есть мы можем говорить, что во всем, что происходит у нас в государстве, виноват понятно кто. Затем пройдет год-два или сколько, не станет его — кто будет виноватым?", — добавил исполнитель.

Напомним, ранее Бронюк оценил шансы Зеленского и Вакарчука на президентство.

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