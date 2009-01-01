Певица Руслана похвасталась стройной фигурой в купальнике, опубликованы фото

Исполнительница все лето готовилась к новому музыкальному проекту.

Руслана Лыжичко

Певицапоказала фотографии с отдыха, на которых она позирует в купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Снимки исполнительница разместила на своей странице Facebook.

По словам артистки, она "все лето готовилась к новому этапу и новому музыкальному проекту".

"На подготовку идет больше времени, чем я планировала. Но чем дальше или выше хочешь прыгнуть, тем больше надо делать и создавать себя. Иногда трудно, но цель и результат того стоят!", — отметила певица.

Напомним, 20 сентября в Киеве во время грозы в дом Руслана Лыжичко попала молния, из-за чего обгорели конструкции здания, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5