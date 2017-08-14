Певица Сати Казанова вышла замуж за итальянца — СМИ

Пышное свадебное торжество намечено на 12 октября и пройдет в Италии.

Сати Казанова Instagram

Российские СМИ сообщили, что певица Сати Казанова стала женой итальянского фотографа Стефано Тиоццо, с которым встречалась последнее время.

Об этом пишет Сплетник.

В конце лета бывшая участница группы "Фабрика" объявила о скорой свадьбе.

По информации прессы, пышное свадебное торжество намечено на 12 октября и пройдет в Италии. Кстати, в начале недели, 2 октября, у Сати был день рождения, а через день после него журналисты узнали, что у артистки появился еще один повод для поздравлений.

Публикация от Stefano Tiozzo (@stefanotiozzo)Сен 9 2017 в 2:47 PDT

Казанова и Тиоццо познакомились на свадьбе у друзей.

Публикация от Stefano Tiozzo (@stefanotiozzo)Сен 7 2017 в 9:54 PDT

Публикация от Stefano Tiozzo (@stefanotiozzo)Авг 14 2017 в 10:51 PDT

"Сейчас все настолько легко, радостно и как-то по-детски! Состояние — как у 15-летней. Я впервые ничего не боюсь и ничего не усложняю. Все просто и ясно. Сердце знает — это тот человек", — говорила Сати в интервью о женихе и переменах в жизни.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)Сен 15 2017 в 7:30 PDT

Напомним, экс-депутат Оксана Калетник вышла замуж в Шотландии.