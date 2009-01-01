После Светланы Лобод, активисты возьмутся за Ивана Дорна

Ближайший концерт певца в Одессе запланирован на 9 июня все в той же "Ибице".

Иван Дорн Скриншот видео с youtube.com

Активисты, сорвавшие 28 мая, пообещали взяться за Ивана Дорна.

"В итоге по протесту против выступления Лободы концерт сорван. Следующий — Ваня Дорн, — написал в "Фейсбуке" экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Он также принимал активное участие в событиях 28 мая.

Отметим, что ближайший концерт певца в Одессе запланирован на 9 июня все в той же "Ибице".

Скорее всего, активистов разгневали высказывания Дорна, которые он сделал во время интервью российскому блогеру Юрию Дудю, а также регулярные концерты в России, пишет kp.ua.

В частности, артист заявил, что конфликт России с Украиной – это "ссора". А ту самую футболку с гербом Украины на конкурсе "Новая Волна" одел вынуждено.

"Это выступление называется "не попасть в просак". Я подумал, что надо ехать с украинской песней, чтобы нести культуру. И надо выйти с трезубцем, чтобы из-за костюма никто не "вонял", — сказал певец.

Также Дорн рассказал, что не оказывал финансовую поддержку участникам АТО, а давал деньги на помощь людям в Мариуполе.

"Деньги давались на пострадавших в Мариуполе. После обстрелов. Тогда волонтеры раздавали деньги на это. Но, один из волонтеров решил распорядиться этими деньгами по-другому и поблагодарил меня за это", — пояснил он.

Напомним, Иван Дорн прокомментировал совместное фото с Валерией и Пригожиным.