Регина Тодоренко показала свою "крупную жирную ляжку", фото

Артистка решила смотивировать интернет-пользователей на занятия спортом.

Регина Тодоренко пожаловалась, что набрала несколько лишних килограммов instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Сеть фотографию, на которой, по ее словам, показала всем "свою крупную жирную ляжку".

Исполнительница опубликовала фото на своей странице в Facebook, менее чем за сутки оно собрало свыше 150 тысяч лайков.

"Ну, что ж, друзья, наконец-то весна пришла. Я демонстрирую всем свою крупную жирную… ляжку, чтоб смотивировать вас на занятия спортом. Лето не за горами, а мы все еще отходим от праздников… я уже набрала три лишних кг", — отметила артистка.

Регина Тодоренко пожаловалась, что набрала несколько лишних килограммов instagram.com/reginatodorenko

Напомним, в феврале Регина Тодоренко сообщали, что ее организм дал сбой — певица попала в больницу. В соцсети ведущая также показала, чем ее кормят, посмотреть снимок можно здесь.