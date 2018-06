Рэп в Лувре: Бейонсе и Джей Зи сняли провокационный клип

Артисты презентовали новый сингл и видеоролик.

Бейонсе и Джей Зи около картины "Мона Лиза" youtube.com/Beyoncé

Культовая американская певица Бейонсе и ее муж американский рэпер Джей Зи под псевдонимом The Carters (фамилия супругов) выпустили совместный клип на песню "Apeshit" (с англ. - крайняя степень гнева), который сняли в парижском музее Лувр.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Beyoncé.

Режиссером видео стал Рики Сэз, ролик снимали в Лувре, супруги позируют возле картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, также показаны множество картин знаменитых художников.

На клип звездной пары уже появились первые отзывы: под видео поклонники оставили множество как положительных, так и негативных комментариев. В частности, некоторые посчитали, что музыканты осквернили намоленное место, где представлены шедевры мировой живописи и скульптуры.

"Это только я или кто-либо еще думает, что они неуважительно относятся к великим шедеврам, которые находятся в Лувре?", написал пользователь Hana Jung. "Леонардо да Винчи был бы расстроен", - отметил Suncoast Streetbob. "Как человеку из Греции, мне очень неудобно видеть древние греческие артефакты, которые здесь используются. То же самое относится к остальной части искусства, показанной в клипе", - считает You know who owns the soobooty.

Часть поклонников упрекнула дуэт в том, что теперь Лувр будет ассоциироваться с Бейонсе и ее супругом, а не предметами искусства.

"Теперь Лувр станет популярнее, чем он когда-либо был", - пишет articgoneape. "Нику Самофракийскую теперь узнают как "скульптуру, стоящую за королевой Би и Джей Зи в том кадре их клипа на лестнице"... Позорное видео, кстати!", - упрекнула Elisavet Fakou.

Трек вошел в совместный альбом пары "Everything is Love", в котором всего девять песен. Пока прослушать альбом можно только на стриминг-сервисе Tidal (официально в Украине не доступен), принадлежащем Джей Зи.

Ранее Бейонсе и Джей Зи поделились интимными снимками из личного архива.

