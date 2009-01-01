Робби Уильямс отменил все концерты в России

Исполнитель должен был спеть "семь своих хитов" 14 сентября на закрытии конкурса "Новая волна-2017" в Сочи.

Робби Уильямс Instagram

Британский певец Робби Уильямс отменил все запланированные в России выступления.

Об этом в Facebook сообщил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

"Робби только что отменил все российские концерты из-за болезни. Порядок возврата деньги за билеты скоро опубликуем", — написал он.

Тур в поддержку альбома The Heavy Entertainment Show должен был включать в себя выступление в Санкт-Петербурге 7 сентября и Москве 10 сентября.

Помимо этого, исполнитель должен был спеть "семь своих хитов" 14 сентября на закрытии конкурса "Новая волна-2017" в Сочи.

Напомним, Робби Уильямс снял клип о жизни богатых русских.