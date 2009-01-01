Российский актер служит добровольцем в украинской армии

Пашинин после оккупации Крыма, в марте 2014 года, записал видеообращение к россиянам.

Актер российского кино Анатолий Пашинин , служит добровольцем украинской армии в зоне АТО.

Об этом сообщил военный корреспондент "ТСН" Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

"Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" — за нас!", — написал Цаплиенко в Facebook.

"Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц как боец 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии, Анатолий Пашинин встречает праздник с побратимами на передовой", — добавил журналист.

Пашинин родился в Светловодске Кировоградской области, детство провел в Запорожье, где окончил школу и Государственную инженерную академию (факультеты цветных металлов и экономики предприятий). После этого уехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Сниматься в кино начал в 2001 году. Украинскому зрителю известен по главным ролям в телефильмах "Украденное счастье" и "Грозовые ворота".

Отметим, Пашинин после оккупации Крыма, в марте 2014 года, записал видеообращение к россиянам, в котором попытался объяснить, что произошло в Киеве, и убедить их в необходимости бороться за собственную свободу.

Напомним, известный актер театра и кино Пашинин объяснил, почему не спешит получать украинский паспорт.