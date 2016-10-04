Известный актер театра и кино объяснил, почему не спешит получать украинский паспорт

Российский актер театра и кино украинского происхождения назвал сам процесс получения гражданства в Украине унизительным.

Об этом актер Анатолий Пашинин заявил на чате в "Главреде".

"Я увидел, с какими унижениями связано получение украинского гражданства для людей, которые Украину поддержали. Спасибо, я лучше дождусь своей мины", — заявил актер.

Он также привел пример из личного опыта: "Александр Валов — храбрейший воин, трижды ранен, один раз госпитализировался, дважды отказывался. Из-за того, что ему не дали получить украинское гражданство, не смог перевезти сюда из России семью. В результате — семья распалась".

В этом контексте Анатолий Пашинин также раскрыл свое трактование понятия "благодарность": "Я когда-то говорил, что неблагодарность порождает измену. Наверное, пришло время это расшифровать. В египетской "Книге Мертвых" раскрыт главный секрет власти — благодарность. Украинский народ над собой власти не имеет, потому что народ не благодарный. А если народ благодарный, то неблагодарно правительство".

Напомним, ранее Анатолий Пашинин заявил, что выступает за тотальную войну, никаких отводов войск на Донбассе.

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