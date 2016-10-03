Популярный актер о политике: Когда человек говорит, что он вне политики, он — имбецил

Популярный российский актер с активной гражданской позицией не видит себя в Верховной Раде.

Об этом актер театра и кино Анатолий Пашинин заявил на чате в "Главреде".

Он искренне высказывал свои политические взгляды еще со времен Майдана и начала войны на Донбассе, открыто поддержал Украину и осудил действия российской власти. Пашинин считает, что сейчас нельзя быть вне политики. "Политика — это множественность интересов. Когда человек говорит, что он вне политики, он — имбецил. Поскольку, получается, что у него только один интерес: либо поспать, либо пожрать, либо размножаться. Так что я уже в политике".

В то же время его не интересует депутатство. "Стать депутатом Верховной Рады... По-моему, меня сейчас попытались оскорбить. Мой ответ — точно нет, не хотел бы. Но хотел бы внести два закона на рассмотрение в Раду, которые бы сам подготовил: о правде и о земле", — сказал актер.

Напомним, ранее Пашинин заявил, что выступает за тотальную войну и против отводов войск на Донбассе.