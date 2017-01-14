Российский олигарх заказал на свадьбу внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса

Специально на роскошное торжество частными самолетами прилетел целый взвод звезд российского шоу-бизнеса.

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Сэр Элтон Джон, певица Мэрайя Кэри и голливудский актёр Антонио Бандерас стали гвоздями программы на свадьбе 19-летней Ирины Коган — внучки российского миллиардера Валерия Когана, одного из хозяев аэропорта Домодедово.

Об этом сообщает издание Life.ru.

Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные.

Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

Видео опубликовано Стас Михайлов (@stas_mihailoff) Янв 14 2017 в 1:11 PST

Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион частными самолетами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режисер Никита Михалков и другие. Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London — по всем еврейским канонам — после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира сэра Элтона Джона.

Видео опубликовано Nadia mishchanka (@nadiamish) Янв 14 2017 в 6:15 PST

Один из самых дорогостоящих артистов современности (по информации западных СМИ, сэр Элтон не соглашается выступать на частных праздниках меньше чем за миллион евро. — Прим. ред.) исполнил для юной внучки российского олигарха 12 композиций. Но результат того стоил: девушка не смогла сдержать слёз и расплакалась на плече у новоиспечённого мужа. "Спасибо, что пригласила меня на главный день в своей жизни, Ирина! Я желаю вам, чтобы у вас было много детей!" — обратился к девушке Элтон Джон.

Видео с торжества и свое выступление опубликовал на странице в Instagram Филипп Киркоров и Стас Михайлов.

Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)Янв 14 2017 в 11:54 PST

Напомним, в Сеть попали фото свадьбы дочери экс-регионала Васадзе.