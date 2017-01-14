Российский олигарх заказал на свадьбу внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса

Специально на роскошное торжество частными самолетами прилетел целый взвод звезд российского шоу-бизнеса.
Об этом сообщает издание Life.ru.
Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные.
Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.
Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион частными самолетами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режисер Никита Михалков и другие. Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London — по всем еврейским канонам — после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира сэра Элтона Джона.
Один из самых дорогостоящих артистов современности (по информации западных СМИ, сэр Элтон не соглашается выступать на частных праздниках меньше чем за миллион евро. — Прим. ред.) исполнил для юной внучки российского олигарха 12 композиций. Но результат того стоил: девушка не смогла сдержать слёз и расплакалась на плече у новоиспечённого мужа. "Спасибо, что пригласила меня на главный день в своей жизни, Ирина! Я желаю вам, чтобы у вас было много детей!" — обратился к девушке Элтон Джон.
Видео с торжества и свое выступление опубликовал на странице в Instagram Филипп Киркоров и Стас Михайлов.
Напомним, в Сеть попали фото свадьбы дочери экс-регионала Васадзе.