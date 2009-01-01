Селин Дион заподозрили в нетрадиционной ориентации

Селин Дион наконец нашла новую любовь после смерти мужа-продюсера.

Селин Дион

В западных СМИ муссируются слухи, что 49-летняя Селин Дион уже не скрывает от самых близких свою… нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Об этом пишет Woman.ru.

Якобы ей всегда нравились не только мужчины, но и женщины, и после смерти единственного мужа Рене Анджелила певица наконец дала себе волю и влюбилась в представительницу своего пола.

На днях инсайдер, который предпочел остаться анонимным, сообщил американскому порталу Naughty Gossip весьма любопытную информацию: Селин Дион наконец нашла новую любовь после смерти мужа-продюсера от рака в начале прошлого года. Певица утешилась в объятиях… своей давней подруги, чье имя пока не называется. При этом, оказывается, Селин с самой юности заглядывалась не только на парней, но и на девушек, пусть и в итоге связала свою жизнь с уже тогда немолодым Рене Анджелилом.

В то же время в других СМИ появились слухи, что мисс Дион увлеклась танцором из своего коллектива — юным мексиканцем Пепе Муносом. Однако источник сайта Naughty Gossip настаивает, что Селин и Пепе появляются вместе на публике лишь для вида, чтобы отвлечь внимание поклонников от реальной ситуации в личной жизни звезды. Сама Селин никак не комментирует происходящее и во всех интервью рассказывает, что до сих пор очень скучает по ушедшему из жизни супругу.

Напомним, Мария Яремчук поругалась с мамой из-за слухов о нетрадиционной ориентации.