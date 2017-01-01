Скандальный российский актер надел вышиванку и заговорил на ломаном украинском

Вышитую рубашку Садальский получил в подарок от своей поклонницы из Украины.
Актер рассказал, что вышитую рубашку получил в подарок от своей поклонницы из Украины. Женщина прислала ему вышиванку со словами песни Василия Зинкевича "Удачи вам, люди добрые".
Садальский не стал игнорировать такой подарок и поблагодарил женщину на ломаном украинском.
"Мария Петровна, с уважением и любовью к украинскому народу и своим корням. Дзякую и пусть вам щастыть", — написал он в Instagram.
Напомним, ранее сообщалось, что Садальский не смог попасть на территорию Украины.