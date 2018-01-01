"Слепые и убогие за тебя голосовали". Зеленский потроллил получение Поляковой популярного титула: видео

Известный комик предстал в образе Тины Кароль.

Полякова и Зеленский "поссорились" на сцене Скриншот: YouTube

Актер "Квартала 95" Владимир Зеленский в рамках съемок очередного выпуска, который прошел в Турции, посмеялся над титулом "Самая красивая", который Оля Полякова получила в номинации журнала Viva.

Зеленский вышел на сцену в образе слегка нетрезвой Тины Кароль, которая якобы намеревалась поздравить Полякову с получением почетного звания. Видео опубликовано в YouTube.

"Ты понимаешь вообще, что произошло и почему тебе дали "Самую красивую"? Потому что люди за много лет ослепли от моей красоты. А уже слепые и убогие за тебя голосовали", - говорит Поляковой новоиспеченная "Тина Кароль".

Вжившись в образ Кароль, Зеленский заявил Поляковой, что это не за ней бегали все мужчины.

"Как можно было ей дать "Самую красивую"? Я понимаю, Вера Брежнева, или я понимаю, Мейхер там, или, я понимаю, Надя Дорофеева, - а, нет, я там не понимаю", - возмущается "Тина Кароль".

Затем Полякова сняла с Зеленского парик и решила его разоблачить, заявив, что он "понизил планку" и после него звание "Самого красивого" получил доктор Комаровский.

"Будешь выкаблучиваться, я тебя на следующий концерт на голову надену", - ответила Зеленскому Полякова.

Напомним, Полякова поделилась с подписчиками серией фото с церемонии награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018", которая прошла в Национальном дворце "Украина".

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