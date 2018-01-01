Слухи о беременности Собчак оказались правдой

У телеведущей уже заметен округлившийся живот.

Собчак ожидает появления второго малыша instagram.com/xenia_sobchak

Известная российская телеведущая Ксения Собчак беременна во второй раз.

Об этом в своем Instagram написала жена рэпера Dino MC, дизайнер Мишаня Мишина, комментируя одну из фотографий.

Мишина опубликовала снимок с премии журнала FB, где она вручает приз, а Собчак стоит на сцене в качестве ведущей. На мероприятие телеведущая пришла в платье, подчеркивавшем ее живот. В комментариях к публикации один из подписчиков спросил, не беременна ли телеведущая, и дизайнер ответила "Да".

Фото: Instagram/Мишаня Мишина

Слухи о второй беременности светской львицы начали распространяться еще весной, однако официально телеведущая их не подтверждала.

Напомним, с мужем Максимом Виторганом Собчак воспитывает полуторагодовалого сына Платона.

Как ранее сообщалось, фотография экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак в президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге не понравилась ее подписчикам и стала объектом критики.

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