"Сплин" выпустил новый альбом, записанный с музыкантами "Ленинграда"

Пластинка содержит 11 композиций.

Группа «Сплин» выпустила новый альбом Фото: facebook.com/SpleanRu

Российская рок-группа "Сплин" выпустила новый пятнадцатый студийный альбом "Встречная полоса".

В альбом вошли 11 песен, автором десяти из них стал фронтмен группы Александр Васильев, слова 30-секундного "Булгаковского марша" взяты из произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Сплин" записывал новый альбом с музыкантами "Ленинграда". По словам Васильева, работа над альбомом была импровизацией – он лишь задавал ритмику и гармонию, а коллеги Сергея Шнурова придумывали свои партии самостоятельно.

Предыдущий альбом под названием "Ключ к шифру" музыканты выпустили 23 сентября 2016 года, в нее вошли 15 композиций.

Ранее "Ленинград" выпустил новый альбом впервые за 4 года.

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