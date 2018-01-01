"Таблетками не вылечить": после просмотра ток-шоу "Пусть говорят" состояние Джигарханяна ухудшилось

В программе обсуждали детали скандального развода.

Джигарханяну посте просмотра шоу стало хуже Фото: utro.ru

Состояние здоровья известного советского режиссера и актера Армена Джигарханяна ухудшилось после просмотра ток-шоу "Пусть говорят", в котором "обсуждали" детали скандального развода Джигарханяна.

Легендарному актеру стало плохо Об этом сообщил его близкий друг Артур Согомонян, передает "Дни.ру".

"Получилось так, что Армен Борисович увидел две программы "Пусть говорят". До этого удавалось его уберегать, он не видел ни одной программы, хотя многое знал из рассказов "доброжелателей". Но в этот раз он узнал о месте и времени показа, я не смог на это повлиять. Посмотрев вторую подряд программу, он сначала сказал, что все увиденное – очень низко и пошло, что больше не хочет иметь с этими людьми ничего общего. Пытался как-то отвлечься, но глубокая обида от увиденного не давала ему покоя", - говорит Артур.

По словам друга Джигарханяна, артисту резко стало плохо, даже пришлось вызывать врачей.

"Несмотря на сильный характер и волю Армена Борисовича, все это не могло не отразиться на его здоровье. У него резко подскочил сахар, затем давление, усилилась стенокардия. Врачам пришлось назначать капельницы и рекомендовать полный покой, но психологическое состояние, к сожалению, таблетками не вылечить. Наблюдающий Армена Борисовича врач строго-настрого запретил острые эмоциональные стрессы!" - возмутился Согомонян.

К слову, 11 апреля сотрудники Первого канала пытались прорваться к Джигарханяну. Пришлось вызывать полицию, чтобы пресечь попытку проникновения журналистов в квартиру актера. После этого Армену снова стало плохо. В итоге квартиру взяли под круглосуточную охрану, а возле актера дежурит медицинская сестра.

Ранее стало известно, что суд арестовал счета украинской экс-жены Джигарханяна, ей грозит тюрьма.