Суд арестовал счета и имущество украинской экс-жены Джигарханяна, ей грозит тюрьма

Московский суд наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере 1 млн рублей экс-жены известного режиссера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Об этом в интервью ТАСС сообщила адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова.

"Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на 1 млн рублей, который находится в банковской ячейке Ланта-банка и также принадлежит Виталине", - сказала адвокат.

Также в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни Цымбалюк-Романовской предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, ей также грозит срок до двух лет тюрьмы.

Следственный комитет РФ предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и взял с нее подписку о невыезде. По версии следствия, экс-супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.

Из дела неясно, кто написал заявление на Цымбалюк-Романовскую, так как отсутствует информация о допросе Джигарханяна в качестве заявителя о преступлении.

Напомним, Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись в ноябре прошлого года.

Ранее украинская экс-жена Армена Джигарханяна умоляла его вернуться.