Танец Джона Траволты под песню 50 cent стал хитом Сети, видео

Актер станцевал на вечеринке, посвященной новой киноленте с ним.
Актер пригласил своего любимого исполнителя 50 сent на вечеринку по случаю премьеры нового гангстерского фильма " Кодекс Готти", где Траволта сыграл главного гангстера Нью-Йорка и выступил исполнительным продюсером. Видео танца актера появилось в YouTubeю
Во время исполнения хита 50 cent "Just a Lil Bit", 64-летний актер вышел на сцену к своему кумиру, и "зажег" публику.
Ранее стало известно, что Джон Траволта помог Рики Мартину понять, что он гей.
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