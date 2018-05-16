Танец Джона Траволты под песню 50 cent стал хитом Сети, видео

64-летний голливудский актер Джон Траволта станцевал на вечеринке, посвященной выходу его нового фильма, под песню 50 cent.

Актер пригласил своего любимого исполнителя 50 сent на вечеринку по случаю премьеры нового гангстерского фильма " Кодекс Готти", где Траволта сыграл главного гангстера Нью-Йорка и выступил исполнительным продюсером. Видео танца актера появилось в YouTubeю

Во время исполнения хита 50 cent "Just a Lil Bit", 64-летний актер вышел на сцену к своему кумиру, и "зажег" публику.

Ранее стало известно, что Джон Траволта помог Рики Мартину понять, что он гей.