Тысяча евро за скан пятой точки. Группа Dzidzio показала новый клип

Коллектив назвал новую видеоработу "Выходной".

Дзидзьо подурачился в новом видео Скриншот видео с youtube.com

Группа DZIDZIO сняла новый клип, в нем ее лидер Михаил Хома (известен как Дзидзьо) предстал в образе сотрудника креативного агентства, который решил устроить себе выходной в будний день, но за десять минут до конца намеченного срока выполнил задание и угодил заказчику, такое видео коллектив выложил на своем YouTube-канале.

Ролик так и называется — "Выходной", в нем креативщика-любителя отдохнуть на работу вдохновила сумма, обещанная за выполнение заказа — тысяча евро.

По сюжету, Дзидзьо, недолго думая, взял дома отсканированную им свою пятую точку, добавил несколько штрихов красным маркером и получил от заказчика похвалу — тот назвал работу "гениальной".

Отсканированная задница принесла креативщикам крупную сумму Скриншот видео с youtube.com

Напомним, в мае группа DZIDZIO, а также певица и телеведущая Оля Цибульская представили совместную песню о влюбленных, которым не суждено быть вместе — "Чекаю. Цьом".