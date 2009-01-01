Тысяча евро за скан пятой точки. Группа Dzidzio показала новый клип

Коллектив назвал новую видеоработу "Выходной".
Ролик так и называется — "Выходной", в нем креативщика-любителя отдохнуть на работу вдохновила сумма, обещанная за выполнение заказа — тысяча евро.
По сюжету, Дзидзьо, недолго думая, взял дома отсканированную им свою пятую точку, добавил несколько штрихов красным маркером и получил от заказчика похвалу — тот назвал работу "гениальной".
Напомним, в мае группа DZIDZIO, а также певица и телеведущая Оля Цибульская представили совместную песню о влюбленных, которым не суждено быть вместе — "Чекаю. Цьом".