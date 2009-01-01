Украинский дизайнер: Не считаю, что у первой леди есть какой-то стиль

Также Виноградская посоветовала нашим политикам чаще прибегать к помощи стилистов.

УНИАН

Украинский дизайнер рассказала, что часто бывает шокирована тем, как одеваются наши артисты и политики.

Об этом общественный деятель, автор книги "Українська принцеса, чи Мрії посла України" Голда Виноградская сказала на чате в "Главреде".

Голда призналась, что частенько глядя на отечественных артистов думаете про себя: "Господи, что она/он на себя на напялила/напялил!?".

Голда Виноградская Главред

Дизайне также прокомментировала стиль наше первой леди Марины Порошенко.

"Не считаю, что у первой леди есть какой-то стиль. Да и она, как первая леди, могла бы сделать гораздо больше для развития украинской моды и украинских дизайнеров", — сказала дизайнер.

Она также не обошла вниманием то, как одевается Юлия Тимошенко. "Что касается Тимошенко, то, скорее, она больше экспериментирует с прическами. А главное, что после смены прически Тимошенко обязательно будет какой-то скандал. Хотя, в целом, именно ее одежда времен премьерства могла быть оценена действительно по достоинству".

Юлия Тимошенко Фото: tymoshenko.ua

Также Виноградская посоветовала нашим политикам чаще прибегать к помощи стилистов. "Наши политики стараются поддаваться "болезни" использования дорогих брендов, не зависимо от того, насколько они им идут. Хочется им посоветовать чаще общаться со стилистами. Ведь все-таки они являются отражением украинской нации. И чаще всего они нас позорят, если оказываются за границей".

Напомним, дизайнер Наталия Фарносова рассказала, что среди богатых украинцев популярен "пшонка-стайл".